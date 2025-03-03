ميرنا وليد - بيروت - فاجأت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز جمهورها بإطلالة بالحجاب مع زوجها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نشرتها عبر حسابها، و عندما انتشرت الصورة على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت تفاعلًا واسعًا من متابعيها و متابعي رونالدو، الذين أبدوا دهشتهم من هذا التغيير في أسلوبها، خاصة أنها معروفة بخياراتها الجريئة في الأزياء، و رغم أن جورجينا لم تعلق على الصورة، توقع البعض بأن ظهورها بهذا الشكل قد يكون نتيجة لتأثرها بالثقافة السعودية، حيث يقيم الثنائي منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريجيز تفاجئ جمهورها بإطلالة محتشمة بالحجاب برفقة رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.