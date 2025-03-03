شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا وصفوة تتألقان بالشر فى الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية من مسلسلات رمضان 2025، برز عدد من الفنانات في أدوار الشر، وظهرن ملامح شخصياتهن القوية منذ عرض المسلسل ولعل أبرزهن أنوشكا فى مسلسل وتقابل حبيب وصفوة فى مسلسل فهد البطل.

صفوة فى مسلسل فهد البطل

ظهرت الفنانة صفوة بدور زوجة أحمد عبد العزيز خلال أحداث مسلسل فهد البطل، وظهرت على شخصيتها ملامح الشر بشكل كبير بعدما حمست زوجها غلاب (أحمد عبد العزيز) على لتنفيذ مخطط توفيق التمساح (محمود البزاوى، وقتل أخيه حماد (أحمد العوضي)، كما قامت صفوة خلال الحلقة حماها الذى يجسد دوره محمد ابو داود، شعرت أن حماها يعرف أن زوجها غلاب هو الذى قتل أخيه حماد.

صفوة

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أنوشكا فى مسلسل وتقابل حبيب

ظهرت الفنانة أنوشكا أيضاً فى مسلسل وتقابل حبيب مع النجم ياسمين عبد العزيز، بدور غلب عليه طابع الشر حيث تجسد شخصية إجلال والدة يوسف (خالد سليم) وفارس (كريم فهمى) وخالد (عمرو محمود ياسين جونيور) وهو حماه متسلطه تحاول التحكم فى كل شىء وخاصة زوجات ابنائها، وكشفت الحلقتين الأولى والثاتية أن هناك أسرار وراء إجلال.



انوشكا

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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