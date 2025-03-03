شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيبتى رجعت لحضنى"..عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر بعد شهر من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد كارتر، عبر حسابه على إنستجرام، بعد أقل من شهر على الانفصال هو وزوجته الفنانة شيماء سيف، عودتهما لبعض مرة أخرى ونشر صورة لهما، وكتب عليها قائلاً: "اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا حبيبتي رجعت لحضنى"، ليدخل الجميع يهنئهما ويتمنيان لهما حياة سعيدة مرة أخرى.



كارتر و شيماء سيف

وفى شهر فبراير الماضى، وتحديدا يوم 3 فبراير أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وعلقت مؤخرًا الفنانة شيماء سيف على فقدان عدة كيلوجرامات من وزنها، مؤكدة أنه إحساس أفضل بكثير عما كانت عليه في بداية ظهورها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "كنت إنسانة، كأنها كانت شايلة شنط وسبتها، أنا حاليا بعرف أمشي".

وأضافت: "كنت دايما بقول للناس، أنا إنسانة أنا خفيفة أنا بعرف أرقص أنا بعرف أعمل، طلع ده كله كلام، يمكن عشان أنا مكنتش في يوم من الأيام ست رفيعة، فمجربتش الإحساس ده ولما خسيت فهمت".