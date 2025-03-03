بعد انفصالهما..محمد كارتر يعلن عودته لـ شيماء سيف

فرحة كبيرة

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بداية علاقة شيماء سيف ومحمد كارتر



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تواجد شيماء سيف في دراما رمضان بمسلسل " إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 05:52 مساءً - أعلن المنتجعن عودته لزوجته الفنانة، بعد انفصالهما عن بعضهما البعض بصورة رسمية خلال الشهر الماضي، إذ نشر صورة تجمعها عبر صفحته على " انستغرام" معلقاً" اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".ولقى منشور محمد كارتر تفاعلاً كبيراً من قبل عدد من النجوم والمشاهير الذين عبروا عن فرحتهم بعودة الثنائي لبعضهما من جديد، ومن بينهم خالد عليش الذي كتب قائلاً" ربنا يخليكم لبعض"، وأيضاُ إنجي علي التي عبرت عن سعادتها من خلا تعليق جاء كا التالي " الله الله ما شاء الله يخليكوا لبعض.يذكر أن شيماء سيف أعلنت في شهر فبراير الماضي انفصالها عن زوجها محمد كارتر بمنشور عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام" .." قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".وبدأت علاقة شيماء سيف ومن خلال مشاركتهما معاً في برنامج ""، حيث كانت شيماء ضمن مذيعات البرنامج، وكارتر كان المنتج الفني للبرنامج، وقالتفي أحد البرامج إن علاقتهما بدأت كالتالي: "بما أن كارتر مدير إنتاج البرنامج، فكنت لما بطلب أكل كان بيقول للمسؤولين عن الأكل يجيبولي كل اللي نفسي فيه زي الحواوشي والممبار، وفي مرة أنا جبتله صينية مكرونة بشاميل".وكشف كارتر أنه أثناء البرنامج لم تكن هناك مشاعر بينهما، ولكن بعد ذلك بدأت العلاقة تتطور بينهما، لحين أن تقابلا في مسرحية "أهلاً رمضان" مع الفنان محمد رمضان، وبدأت قصة حب بيننا، وذهبت لمنزلها وطلبت يدها من دون أن تعلم، مضيفاً: "اتفقت مع الفنان محمد رمضان أنني سأخطب الفنانة شيماء سيف وسنعلن خطوبتنا فور انتهاء العرض بعد التحية، ورحّب محمد رمضان جداً بذلك، وبالفعل قمت بتلبيسها الدبل على المسرح".وتتواجد النجمة شيماء سيف الموسم الدرامي الرمضاني الحالي من خلال مشاركتها في مسلسل " إش إش" إذ تلعب دور راقصة شعبية، واستطاعت عقب ظهورها بمشاهد العمل أن تنال على استحسان وإشادة الكثيرين من متابعي العمل لأدائها المتقن للدور المخول لها.مسلسل إش إش تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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