بعد الإنفصال .. شيماء سيف تعود لزوجها محمد كارتر

ميرنا وليد - بيروت - بعد أقل من شهر على الانفصال، أعلن محمد كارتر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه عن عودة المياه إلى مجاريها بينه وبين زوجته الممثلة المصرية شيماء سيف.



وفي التفاصيل نشر كارتر صورة له مع شيماء على صفحته على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً:"اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا حبيبتي رجعت لحضني".

وكانت قد أعلنت شيماء انفصالها عن زوجها في 3 شباط/فبراير وعلقت: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".