هذا ما قاله مصطفى غريب لهشام ماجد بسبب " أشغال شقة جدًّا "

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري مصطفى غريب رسالة للممثل المصري هشام ماجد بعد نجاح الحلقات الأولى من مسلسل "أشغال شقة جدا".

غريب عبر عن سعادته بالتعاون مع هشام في العمل، وكتب تعليقاً على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"يا بخت اللى في حياته وفي شغله هشام ماجد، شكرا على كل حاجة يا استاذ".

العمل بطولة هشام ماجد ومصطفي غريب وأسماء جلال وشيرين وحازم إيهاب وسلوى محمد علي وتأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

" أشغال شقة جداً"، وهو الجزء الثاني من مسلسل " أشغال شقة "، ويعتبر إستكمالاً له.

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