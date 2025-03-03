بالصورة - محمد حماقي يتعرض لأزمة صحية وينقل إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - أزمة صحية مفاجئة أصابت الفنان المصري محمد حماقي، اليوم وقد نُقل على إثرها إلى المستشفى.



ويظهر حماقي في صورة انتشرت له على سرير إحدى المستشفيات.

يذكر أن الفنان والملحن محمد يحيي كشف عن عمل جديد يجمعه بحماقي، ونشر محمد يحيي صورا تجمعه بحماقي على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب : "مع صديقي وأخويا محمد حماقي إنشاءالله تسمعه أغاني جديدة كان واحشني نشتغل".

وكانت أحدث أعمال حماقي أغنية "يا شاغل عيون الناس" طرحها في شهر تموز/يوليو الماضي، ضمن ألبوم "هي الأساس".