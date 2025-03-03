علكة أدريان برودي تخطف الأضواء في الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل العالمي أدريان برودي تفاعلاً واسعًا على الإنترنت، بعد تصرفه غير المتوقع، خلال تسلمه جائزة الأوسكار، إذ قام بإخراج "العلكة" من فمه، ووضعها في يد زوجته جورجينا تشابمان قبل إلقاء خطابه.



المشهد قسم آراء الجمهور، بين من اعتبره تصرفًا غير لائق، وبين من رأى فيه عفوية.

برودي، الذي فاز بجائزة الأوسكار للمرة الثانية، سبق أن دخل التاريخ عام 2003 كأصغر ممثل ينال الجائزة عن دوره في "The Pianist" وهو في سن 29. بهذا الإنجاز، ينضم إلى نخبة الممثلين الذين حصدوا الجائزة مرتين، إلى جانب أسماء مثل جاك نيكلسون، توم هانكس، وأنتوني هوبكنز.

كما شهدت لحظته على المسرح موقفًا آخر لافتًا، حيث انتقد الفرقة الموسيقية المرافقة للحفل، مقاطعًا إياها بقوله: "رجاءً، أوقفوا الموسيقى... لقد فعلت ذلك من قبل".

