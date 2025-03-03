مدين يحتفل بأول ظهور إعلاني مع حماقي وويجز في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الملحن المصري مدين عن سعادته بخوض تجربة جديدة في مشواره الفني، إذ ظهر لأول مرة في إعلان تلفزيوني من خلال تلحينه لأغنية "جواك عالم"، التي قدمها الفنان المصري محمد حماقي والمغني ويجز، لصالح أحد البنوك المصرية، ضمن حملته الإعلانية لشهر رمضان.



أكد مدين أن التعاون مع حماقي دائمًا ما يكون ممتعًا نظرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات، كما أبدى سعادته بالعمل مع ويجز، معتبرًا أن الإعلان جمع بين أنماط موسيقية متنوعة، وأشار مدين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع حماقي، حيث جمعتهما سابقًا عدة أغنيات ناجحة مثل "حاجة مستخبية"، "من ضيقتي"، "اللقا"، "قالوا عنك"، "فضوله المكان"، و"العقد اللولي". كما سبق أن قدم لحنًا لإعلان سابق للبنك نفسه، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

وإختتم حديثه متمنيًا أن يلقى الإعلان استحسان الجمهور، وأن يحقق اللحن النجاح المنتظر.

الجدير بالذكر أن أغنية "جواك عالم" من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع حسن الشافعي.