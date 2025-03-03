مخرج “العتاولة٢” يكشف… هل ننتظر جزءًا ثالثًا في رمضان ٢٠٢٦؟

قال المخرج أحمد خالد موسى مُخرج مسلسل “العتاولة٢” الذي يخوض السّباق الرّمضانيّ إنّ السّياق الدّراميّ للجزء الثّاني من مسلسل العتاولة يختلف بشكل كبير عن موضوع أحداث الجزء الأوّل، حتّى مع الظّهور المفاجئ لشخصيّة “عيسى الوزان” التي يمثّلها الممثّل باسم سمرة إذ سيكون الصّراع هذه المرّة مختلفًا عن الجزء الأوّل.

وأشار موسى في مداخلة هاتفيّة لبرنامج “كاس إينرجي” للدّراما، مع “محمّد طارق أضا” إلى أنّ شخصيّة الفنّانة فيفي عبده التي تظهر في الجزء الثّاني من العتاولة ستشهد تحوّلّا كبيرًا في الأحداث بداية من الحلقات المقبلة إذ سيظهر الخطّ الدّراميّ لها لكونها تظهر للثّأر من والدة “نصّار وخضر”، بعكس ما ظهر خلال الحلقات الأولى من المسلسل إنّها جاءت لمساعدة العتاولة.

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وكشف مخرج العتاولة عن أنّ الحالة الصّحّيّة للممثّل أحمد السّقّا تحسّنت بشكل كبير، وخلال يومَين سيعود لاستنئاف تصوير مشاهده بالعمل، موضحًا أنّ قرار إنتاج جزء ثالث من العتاولة لم يُحسم بعد ولكن يتوقّف على ردود أفعال الجمهور خلال الأيّام المقبلة.