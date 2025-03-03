جنيفر لوبّيز في السّعوديّة للمرّة الثّانية للمشاركة في مناسبة هامّة.. إقرأوا التّفاصيل

تعود الفنّانة العالميّة، جنيفير لوبّيز للمرّة الثّانية إلى المملكة العربيّة السّعوديّة، للمشاركة في إحياء فعاليّات سباق جائزة السّعودية الكبرى فورمولا١ للعام ٢٠٢٥.

في التّفاصيل، أنّ روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ تداولوا البوستر الرّسميّ للحفل الذي نشره بدوره الحساب الرّسميّ لجائزة السّعوديّة الكبرى عبر “إنستغرام” إذ أعلن أنّ “لوبّيز”، ستزور مدينة جدّة السّعوديّة للمشاركة في إحياء فعاليّات سباق جائزة السّعودية الكبرى “فورمولا1 لعام ٢٠٢٥ التي ستقام ما بين الثّامن عشر والعشرين من شهر أبريل المقبل.

وجاء في التّعليق على الإعلان التّرويجي للحفل: “جنيفر لوبّيز بتنوِّر جائزة السّعوديّة الكبرى، كن مستعدًّا لتعيش الأجواء الاستثنائيّة في فورمولا١ بالسّعوديّة”.

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الجدير بالذّكر أنّ هذه الزّيارة هي الثّانية لـِ”لوبّيز” بعد ما يقارب الأشهر السّتّة على مشاركتها في إحياء عرض ١٠٠١ موسم للمصمّم اللبنانيّ العالميّ إيلي صعب الذي أقيم في مدينة الرّياض في شهر نوفمبر الفائت.