شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أفلام عالمية خالية الوفاض فى حفل الأوسكار الـ97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى حفل الأوسكار الـ 97 منذ ساعات، وبالرغم من حصول الكثير من الأعمال المرشحة على جوائز إلا أن 8 أفلام لم تحصل على جائزة، وهم:

1. فيلم Gladiator 2

2. فيلم Nosferatu

3. فيلم A Complete Unknown

4. فيلم Sing Sing

5. فيلم The Apprentice

6. فيلم Better Man

7. فيلم The Wild Robot

8. فيلم Alien: Romulus

ألا أنه تمكنت خمس أفلام عالمية من اقتناص جوائز الأوسكار الـ 97 في الحفل الذى أقيم منذ ساعات، والتي جاءت كـ التالى:

فيلم Anora حقق 5 جوائز

أفضل فيلم

أفضل ممثلة لـ مايكى ماديسون.

أفضل مخرج لـ شون بيكر.

أفضل سيناريو أصلي لـ شون بيكر.

أفضل مونتاج لـ شون بيكر.

فيلم The Brutalist حقق 3 جوائز

أفضل ممثل لـ أدريان برودي

أفضل موسيقى تصويرية

أفضل تصوير سينمائي

فيلم Dune: Part Two حقق جائزتين

أفضل شريط صوت

أفضل مؤثرات بصرية

فيلم Wicked حقق جائزتين

أفضل تصميم الأزياء

أفضل إنتاج

فيلم Emilia Pérez حقق جائزتين

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد لـ زوي سالدانا

أفضل أغنية أصلية