شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أفلام عالمية خالية الوفاض فى حفل الأوسكار الـ97 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى حفل الأوسكار الـ 97 منذ ساعات، وبالرغم من حصول الكثير من الأعمال المرشحة على جوائز إلا أن 8 أفلام لم تحصل على جائزة، وهم:
1. فيلم Gladiator 2
2. فيلم Nosferatu
3. فيلم A Complete Unknown
4. فيلم Sing Sing
5. فيلم The Apprentice
6. فيلم Better Man
7. فيلم The Wild Robot
8. فيلم Alien: Romulus
ألا أنه تمكنت خمس أفلام عالمية من اقتناص جوائز الأوسكار الـ 97 في الحفل الذى أقيم منذ ساعات، والتي جاءت كـ التالى:
فيلم Anora حقق 5 جوائز
أفضل فيلم
أفضل ممثلة لـ مايكى ماديسون.
أفضل مخرج لـ شون بيكر.
أفضل سيناريو أصلي لـ شون بيكر.
أفضل مونتاج لـ شون بيكر.
فيلم The Brutalist حقق 3 جوائز
أفضل ممثل لـ أدريان برودي
أفضل موسيقى تصويرية
أفضل تصوير سينمائي
فيلم Dune: Part Two حقق جائزتين
أفضل شريط صوت
أفضل مؤثرات بصرية
فيلم Wicked حقق جائزتين
أفضل تصميم الأزياء
أفضل إنتاج
فيلم Emilia Pérez حقق جائزتين
أفضل أداء لممثلة في دور مساعد لـ زوي سالدانا
أفضل أغنية أصلية
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