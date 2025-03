شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي يبدأ حياة جديدة في سوق الرخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل والتي تعرض اليوم الإثنين، بدء فهد (أحمد العوضى) حياة جديدة في سوق الرخام بمنطقة شفق التعبان، بعد خروجه من السجن حيث قضى 3 سنوات بسبب قتله صاحب معرض أدوات صحية حاول التعدى على شقيقته راوية (كارولين عزمى)، وتعرف على ريكو (عصام السقا) في السجن وهو الذى وفر له عملاً في الرخام.

مسلسل فهد البطل الحلقة 3

مسلسل فهد البطل الحلقة الثالثة تكشف أيضًا عن رد فعل فهد بعد رؤية توفيق التمساح في معرضه بشق التعبان، وهو الشخص الذى حرص عمه غلاب (احمد عبد العزيز) على قتل والده حماد قبل 28 سنة، حيث شاهده يوزع لحمة على الفقراء، ليسأل عنه ويعرف اسمه.

الحلقة انتهت عند تذكر العوضى مشهد قتل أبيه، ومساهمته في ذلك، ليقرر الذهاب له وهو ما يجعل الجمهور ينتظر انتقامه منه، فهل سينتقم منه على الفور أم سينظر ويحصل على حقه بطريقة أفضل بدلاً من أن يتهور ويقتله ليعود بعدها إلى السجن مرة أخرى، وفى نفس الوقت ينتظر فهد، محسن منصور للحصول على حقه من فهد الذى قتل شقيقه.

مسلسل فهد البطل الحلقة 2 تشهد مقتل والد فهد

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل مقتل حمَّاد (أحمد العوضي) على يد شقيقه غلاَّب بسبب الطمع والغيرة، خاصةً بعد إسناد والدهما (محمد أبو داود) العمودية إلى حمَّاد رغم أن غلاب الأكبر سناً، ولكن الوالد اختار حمَّاد بسبب عدالته ورزانته وعدم تهوره مثل شقيقه، وذلك خلال مشاهد فلاش باك تعود بالزمن إلى قبل 28 سنة

اتفق توفيق التمساح مع غلاَّب على قتل حمَّاد، بعدما اكتشف تعاونهما في زراعة وتجارة الممنوعات، وأصبح حمَّاد مثل الشوكة في ظهر خططهم للتجارة في الممنوعات، وبالفعل نفذ توقيت مخططه وأرسل رجاله إلى منزل حمَّاد وغلاَّب وتم تبادل إطلاق النيران، ليقف غلاب أمام أخيه حماد ويقتله ضرباً بالرصاص، ليس ذلك فقط بل أكمل بطعنه بسلاح أبيض.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

