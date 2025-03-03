شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتصدر السوشيال ميديا بعد أحدث ظهور في إعلان رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعدما تألقت فى أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في إعلان شهر رمضان 2025 لإحدى شركات الاتصالات.

وشاركت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب، والدتها الإعلان حيث ظهرت في عدد من مشاهد الإعلان وهى تحتضن شيرين، وتدور فكرة الإعلان عن العائلة وأهميتها، جاءت كل التعليقات على الإعلان إيجابية وتشجعها على الاستمرار في عملها.



شيرين عبد الوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب أحيت حفلاً مميزاً خلال شهر ديسمبر الماضي وسط حضور جماهيري كبير، في دبي، وقدمت شيرين للحضور عدداً كبيراً من أغانيها الرومانسية التي يحبها الجمهور، أبرزها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي" وتفاعل الجمهور مع هذه الأغاني.

وأحيت أيضا شيرين حفلا غنائيا في الكويت، بحضور عدد من صناع ألبومها الأخير وصناع المزيكا، منهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وتألقت بعدد كبير من أغانيها التي تفاعل معها الحضور.



شيرين عبد الوهاب وابنتها

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت ألبومها الجديد "عودتني الدنيا" العام الماضي، وواجهت صعوبات في طرح الأغاني على منصاتها بسبب النزاع القانوني مع شركة روتانا، وذلك أدي إلى حذف الأغاني من المنصات الرسمية، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، وطرحت أغاني الألبوم ومنها: "عودتني الدنيا، ابتسمت، هنحتفل، إللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، عسل حياتي، قالك نسيني".