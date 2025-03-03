شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سيد الناس الحلقة 2 .. ظهور إنجي المقدم ووفاة خالد الصاوي والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سيد الناس للنجم عمرو سعد، الظهور الأول للفنانة إنجى المقدم في دور فتحية الحبيبة القديمة للجارحى (عمرو سعد) والمختفية منذ 20 سنة، حيث يعتقد الجميع أن الجارحى قتلها ولكن ينكشف أنه يخفيها في مزرعة تابعة له، ويذهب لمقابلتها ويتحدثان في الماضي وكيف أنقذها من الموت بحبسها في المزرعة كل هذه السنوات.

مسلسل سيد الناس الحلقة الثانية

يلتقى الجارحى مع والده رشدى (خالد الصاوى) ويسأله مجددًا عن هوية والدته التي لا يعرفها حتى الآن، ليرفض رشدى الإجابة على السؤال ويصر على أن يعيش الجارحى دون معرفة والدته، ولكن الابن يريد معرفتها بأى طريقة حتى لو كانت خاطية على حسب وصفه فى الحلقة.

الحيرة تتمكن من الجارحي ويذهب إلى سناء ويشكو لها ما يعاني منه، ألا وهو موضوع والدته ورفض والده إخباره بمن هي والدته وأن والده إذا مات سيكون من المستحيل معرفة والدته، وفي نفس الوقت يقرر رشدي الاجتماع مع العائلة لإبلاغهم بأمر في غاية الأهمية، وبالفعل يتواجد كل أفراد العائلة وقبل ما يعلن رشدي ما يريده سقط على الأرض ويبدو أنه توفي.

قصة مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس؛ يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل سيد الناس يأتي من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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