شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 3.. هل يعلم محمد سبب زواجه من ميار وما رد فعل أسعد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 3 بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، حيث انتهت الحلقة السابقة بزواج الثنائي بعدما عرضت ميار (مي عز الدين) الزواج عليه وطالبته بضرورة إسراع الإجراءات دون أن تكشف له السبب الحقيقي لذلك، خاصة بعد طلاقها 3 مرات من أسعد (دياب) ورغبتها في استخدامه كمحلل.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 3 معرفة كيف تتصرف ميار مع محمد عزت بعد زواجهما، وهل تخبره بالسبب الرئيسي لهذا الزواج وطلاقها من أسعد 3 مرات، إلى جانب معرفة أسعد نفسه بزواجها من محمد أم لا؟

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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