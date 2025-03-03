شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على "ما بحبش التلامس".. إيناس الدغيدي لـ يوسف الشريف: أقعد في بيتكم والان مع تفاصيل الخبر

دائمًا تثير المخرجة إيناس الدغيدي الجدل مع كل ظهور لها في أي برنامج، لأنها صريحة وجريئة، وخلال برنامج رمضاني قالت: أعمال يوسف الشريف ليست من الأعمال المفضلة لدي، وأنه يجب عليه أن يجلس في منزله لأنه يرفض التلامس مع بطلات أعماله، فكيف سيقدم مشاهد حقيقية يقتنع بها الجمهور؟

ودللت إيناس الدغيدي على ذلك قائلة: إزاي بيعرف يمثل ولا يلامس ممثلة أمامه في مشهد يستدعي ذلك، يعني كيف لا يمسك إيد واحدة ولا يبوسها ولا ينام جنبها وهي تجسد شخصية زوجته مثلاً في المسلسل، فالممثل اللي يرفض التلامس يقعد في بيتهم.

وقالت إيناس الدغيدي أيضًا أثناء الحلقة: لا أعرف أسماء جلال، مشيرة إلى أنها تتابع أعمالها كممثلة، لكنها شددت على أنها لا تقلل من قيمتها أو من مكانتها في الوسط الفني، واعتبرت أن ذلك يعد تقصيرًا شخصيًا منها في متابعتها لهذا النوع من الأعمال.