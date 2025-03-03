شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 3.. انفجار سيارة مصطفى شعبان.. من الفاعل؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، تطورات مثيرة، وانتهت الحلقة بعودة "حكيم" من القاهرة إلى قنا على متن الطائرة، حيث وجد سيارته بانتظاره عند وصوله.

وفي طريق عودته إلى المنزل، تساءل متعجبًا: "كيف علمت عمتي جلالة (سلوى خطاب) بموعد عودتي بالطائرة ووصلت دون حدوث شيء، فقد عرف عن عمته أنها من الحاسدين، وقبل أن ينهي حديثه، انفجرت السيارة التي كان يستقلها، فهل انفجرت السيارة بفعل فاعل أم أنها محض الصدفة؟

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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