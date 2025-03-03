شاهدوا هيا عبد السلام تروّج لـ وحوش وللمعاريس فقط.. وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 04:21 مساءً - من خلال صور لها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، روّجت الفنانة هيا عبد السلام لمسلسلها "للمعاريس فقط"، والقنوات التي يُعرض بها خلال شهر رمضان المبارك، وعلقت وكتبت: "مسلسل للمعاريس فقط حلقة 2، على تطبيق شاهد، وعلى قناة روتانا خليجية، و قناة الشرقية".

كما شاركت متابعيها فيديو للقطات من مسلسل "وحوش"، وعلقت وكتبت: "جرائم حقيقية هزّت المجتمع الخليجي، هيا عبدالسلام في مسلسل وحوش الآن حصرياً على منصة شاشا".

وكلا العملين يتم عرضهما بالموسم الرمضاني الحالي 2025.

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مسلسل "وحوش"

"وحوش" هو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سعيد الماروق ومحمد سلامة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمد الحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان، بالإضافة إلى آخرين.

والمسلسل يتحدث عن جرائم حدثت بالواقع بالمجتمع الكويتي، ويغلب على العمل الغموض والتشويق، وحلقاته منفصلة، في كل حلقة حكاية، حيث تتناول كل حلقة أشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة.

مسلسل "للمعاريس فقط"

"للمعاريس فقط" هو مسلسل من بطولة الفنانة هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فؤاد علي، ريم أرحمة، ميثم بدر، غادة الكندري، شيماء قمبر، أحمدالسداني، ريم النجم، سارة صلاح، إيمان العلي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هيا عبدالسلام ولولوة عبدالسلام، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي.

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