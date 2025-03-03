ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان العالمي جاستن بيبر، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور له بمناسبة عيد ميلاده الـ 31.

وظهر جاستن في الصور من مرحلة طفولته، إلى جانب والديه، وفي إحدى الصور، ظهر وهو يعزف على الآلات الموسيقية بمشاهد عفوية أثارت إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، وأشاروا إلى أن ملامح بيبر لم تتغير منذ الصغر، بل لا تزال يحافظ على ملامحه وشعره الأشقر، كما أعربوا من خلال تعليقاتهم عن محبتهم له، ولفتوا إلى لطافته وعفوية وهو طفل صغير.

كانت هذه تفاصيل خبر جاستن بيبر يكـ ـشف عن صور نادرة من طفولته مع والديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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