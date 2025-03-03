ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية مي عمر، متابعيها للأحداث القادمة بمسلسل "إش إش" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.

وشاركت مي متابعيها عبر صفحتها الرسمي، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل وارفقها بتعليق كتبت فيه: " "إش إش مصر" ما أثار تفاعلا واسعا بين متابعيها، الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بقصة وأحداث المسلسل، وعن حماسهم الكبير لمعرفة الأحداث القادمة، كما أشادوا بدور مي وأدائها الرائع.

يذكر ان مسلسل "إش إش" من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إدوارد، شيماء سيف، عصام السقا، وآخرين، ومن إخراج محمد سامي.

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تشوق متابعيها لأحداث "إش إش" بصور من الكواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.