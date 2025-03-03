تألقِ على طريقة النجمات بإطلالات رمضانية رائعة

ميرنا وليد - بيروت - بعدّ شهر رمضان من أكثر المناسبات الإجتماعية التي تحمل أجواء رائعة من الفرح، والذي يستغله الأشخاص للتجمع وتمضية الأوقات سوياً.

إليكن إذاً قائمة بأجمل إطلالات نجمات التمثيل والفن عبر السنوات والتي خطفت الأنظار بالمواسم الرمضانية الماضية، وإستوحي أساليب لتنسيق لوكاتك في الموسم الرمضاني المقبل، على طريقتهن ونذكر منهن: الفنانة هيفا وهبي، الفنانة كارول سماحة، الإعلامية مهيرة عبد العزيز، الممثلة درة التونسية، الفنانة روان بن حسين، الممثلة نسرين طافش، الفنانة أصالة، الممثلة أمل بوشوشة، عارضة الأزياء ريم السعيدي، الممثلة مي عمر، زغيرهن.

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