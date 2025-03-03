ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد إمام الجمهور مقطع فيديو من مشهد من مسلسل "العتاولة" جمع الممثلين المصريين مصطفى أبو سريع وأحمد كشك وهما يتحدثان عنه وعن والده الممثل المصري عادل إمام.

وفي المشهد قال أحمد كشك: "هو إحنا صغيرين؟"، ليجيب مصطفى أبو سريع: "أوي أوي يا سبتي عشان كده هما مش شايفنا عشان كده لازم نبقى كبار لازم نبقى نجوم نبقى قد العتاولة أو أكبر من العتاولة نبقى أنجم من العتاولة نبقى زعماء أنا هبقى "الزعيم" عادل إمام إحنا عشان نبقى كبار لازم نبقى عادل إمام وسعيد صالح في سلام يا صاحبي"، ورد عليه أحمد قائلاً: "أه بس أنا مش هموت في آخر الفيلم"، ويقول مصطفى أبو سريع: "وأنا كمان مش هموت في آخر الفيلم، يبقى أنا وأنت عادل إمام أنا عادل وإنت محمد إمام".

وعلق محمد إمام على المنشور قائلاً: "إحساس لطيف إنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة، شكراً العتاولة على التحية الجميلة".

كانت هذه تفاصيل خبر مشهد من "العتاولة" يتحدث عن عادل إمام وإبنه محمد.. وهـ ـذا تعليق الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.