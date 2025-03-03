إنتقادات تطال سلاف فواخرجي بعد تصريحاتها الأخيرة.. وهكـ ـذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة السورية سلاف فواخرجي لموجة من الإنتقادات بعد تصريحاتها الأخيرة حول نظام الرئيس السوري السباق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد.

وأعادت سلاف فواخرجي التأكيد على تصريحاتها عبر إعادة نشر تعليقات مدافعة عنها مؤكدة على تمسكها بآرائها، ومنها: "ما لم تلتقطه صفحات الترند والمشاهدات من مقابلة النجمة سلاف فواخرجي ما لم يستطع أصحاب معارك الشرف والأعراض والأذى الرخيصن من لا يستشعرون الشرف ليوزعوا شهاداته سلاف كانت عظيمة سيدة حرة لا ترتهن مواقفها لتغيرات اللحظة الطارئة قولوا عنها ما شئتم رقيها كشف صغؤكم وزيف ما تنادون به وتنطرونه على غيركم أمام سيدة مثقفة متدفقة بفكر خاص قلما تجد محتواه الغني في زمن لا يعترف بكباره".

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