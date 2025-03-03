أحمد فهمي ضحية “رامز إيلون مصر”: تعهد واعتراف بالطلاق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع النجم أحمد فهمي ضحية لمقلب اليوم من برنامج “رامز إيلون مصر”، المذاع عبر قناة MBC مصر، حيث تمكن رامز من إجباره على ترديد إقرار خلال فقرة السرير الدوار.

قال فهمي بعد تعرضه للصعقات المتتالية وهو مربوط في السرير الدوار: “أتعهد بعدم التعرض لرامز جلال، وأوافق على أي حاجة تحصل في الحلقة”.

وردا على سؤال رامز حول زيجته الأخيرة، من دون أن يذكر اسم هنا الزاهد، قال فهمي: “أنا صاحب قرار الطلاق ومش هتجوز تاني”.

وكان رامز قد استقبل فهمي بمقدمة ساخرة قال فيها: “معانا النجم اللي بيتجوز على روحه، واللي هنزود له جروحه، مبيعرفش يعمل غير حاجة واحدة، يتجوز ويربي كلاب”.

أضاف: “ملك الإفيهات الحمضانة، ممكن تقلع التوكة المعفنة دي، النضارة دي ما شوفتهاش من أيام الراحل فؤاد المهندس في سك على بناتك”.

تابع رامز ساخرًا: “بص يا حمادة، بالمنظر ده عرفت ليه بيطلبوا الخلع منك. الواد ده قاعد فاتح رجله كده ليه، دي اسمها قعدة التسلخات”.