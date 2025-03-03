هجوم لاذع على آثار الحكيم: ادعاؤها يعيبها كفنانة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة” المذاع عبر قناة النهار، شنت المخرجة إيناس الدغيدي هجوماً لاذعاً ضد الفنانة آثار الحكيم، حيث قالت: “مشكلة آثار الحكيم مش فنها، مشكلة آثار ادعاؤها في موضوعات خارج الفن”.

أضافت: “هي كانت ماشية مع التيار في وقت كلنا كنا رافضين التيار، وكانت عاملة إنها مع التيار الإسلامي وده يعيبها كفنانة، أنا مش مطلوب مني أتكلم عن أي شيء إسلامي”.

تابعت: “هي قالت اللي بوظ السينما المصرية يوسف شاهين وإيناس الدغيدي، وأنا مبسوطة أولا إنها حطتني مع يوسف شاهين، لكن هي شايفة يوسف شاهين بكل جلالة قدره كفنان بوظ السينما المصرية، وجابت لي داعية عشان ياخدني في الدين، لكن ده موضوع قديم وخلص”.

يذكر أن آخر أعمال إيناس الدغيدي كان فيلم “مجنون أميرة” وعرض عام 2009، من بطولة نورا رحال وحازم سمير ومصطفى هريدي، تأليف أشرف شتيوي، سيناريو وحوار مصطفى محرم.