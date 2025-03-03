محمد رمضان في موقف محرج: متتصلش هنا تاني!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان محمد رمضان لموقف محرج خلال الحلقة الثانية من برنامجه “مدفع رمضان” في أثناء التواصل مع الفائزين عشوائياً عبر الهاتف.

وكان رمضان يحاول الاتصال بسيدة لإبلاغها بفوزها بالجائزة، لكنها رفضت الحديث معه، وأغلقت الخط قائلةً: “النمرة غلط يا أستاذ، متتصلش هنا تاني”.

لم يكن هذا الموقف الوحيد، فقد اتصل رمضان بفتاة أخرى، لكن ردّها كان أكثر جرأة، إذ قالت له: “أنت بتستظرف”، فحاول رمضان إقناعها بهويته قائلاً: “والله العظيم أنا محمد رمضان، مش واحد بعاكس، ممكن أكلّمك فيديو وأثبتلك”، ومع ذلك، لم تتجاوب معه الفتاة، وأغلقت الهاتف مجدداً. وعندما أعاد الاتصال، ردّ شقيقها هذه المرة، وأُعْلِن فوز الأسرة بالجائزة النقدية البالغة 200 ألف جنيه.

لم تقتصر الجوائز على هذه المكالمات، فقد شهدت الحلقة الثانية فوز عدد آخر من المشتركين، من بينهم صاحب مقهى عبّر لمحمد رمضان عن أمنيته في تزويج ابنته، ما أثار تفاعل الجمهور، كما فازت سيدة أخرى كانت برفقة ابنها، إذ وجه رمضان رسالة للطفل يحثّه فيها على الاهتمام بوالدته وقراءة القرآن بانتظام.

يُذكر أنه منذ الإعلان عن البرنامج، لاقى “مدفع رمضان” تفاعلاً كبيراً، فقد ارتفعت معدلات البحث عنه بعد عرض الحلقة الأولى، خاصة أنه يمثل أول تجربة لرمضان في تقديم البرامج، بعد نجاحاته في السينما والدراما والغناء. ومع تصاعد الأحداث والمواقف الطريفة، يواصل البرنامج تحقيق نِسب مشاهدة مرتفعة، ما يعكس شعبية محمد رمضان وجاذبية الفكرة لدى الجمهور.