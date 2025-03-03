هنا الزاهد تثير الجدل برسالة غامضة.. هل تقصد أحمد فهمي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” منشوراً غامضاً أثارت به الجدل، حيث اعتبره العديد من جمهورها رسالة مبطّنة قصدت بها شخصاً محدداً.

وكتبت الزاهد: “من لا أخلاق له لا قيمة له”.

وربط عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين رسالة هنا وتصريحات طليقها الفنان أحمد فهمي في برنامج “رامز إيلون مصر” والتي قال فيها إنه هو الذي طلب الطلاق في زيجته الأخيرة، وإن لم يقل اسم هنا.

يُذكر أنه عُرض مؤخراً لهنا الزاهد مسلسل “إقامة جبرية”، والذي حقق نجاحاً كبيراً وردود فعل إيجابية بين الجمهور.

مسلسل “إقامة جبرية” هو بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول أشخاص محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد حدة التوترات وتتكشف الأسرار وتحصل مواجهات عدة ومحاولات للهرب.