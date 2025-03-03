إلهام شاهين تكشف تفاصيل زواجها السري: حب جنوني وغيرة لا تُحتمل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “سابع سما” الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة “النهار”، كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل قبولها الزواج من رجل متزوج لتصبح زوجة ثانية، موضحة أنها انفصلت عنه بسبب إخلاله باتفاقهما على مدة معينة لإعلان زواجهما للإعلام، بجانب تعليقها على الجدل الذي أُثير بسبب تصريحاتها عن الصلاة.

وقالت إلهام: “اتجوزت راجل متجوز بدون علم مراته لأن كان فيه قصة حب، وإحنا معملناش حاجة ضد الشرع ولا القانون، والتصرف مكنش غلط، ولكن مراته كانت عارفة لأننا كنا مع بعض في كل مكان، ولما تجاوز المدة اللي متفقين عليها ومأعلنش اتطلّقت منه، ويمكن يكون ده أكتر راجل حبني في حياتي بالشكل الجنوني ده، كان صادق جداً في حبه بس الحب ده خلاه غيور الى حد الجنون وكان عامل قيود في كل حركة وكلمة وصورة ومكناش مرتاحين ولا أنا ولا هو”.

وتابعت: “اتجوزنا لمدة سنتين ونص، والعصمة كانت في إيدي وقالي ما أنتي الراجل روحي اعملي الطلاق، وكان بيقولها بسخرية واتجنن لما عملت الطلاق، وأنا مُقدرة جداً إنه وافق أن العصمة تبقى في إيدي، لأنه لو مكنش بيحبني بالشكل ده كان قالي لأ لأن ده شرط يخسف وشرط تعجيز، وأنا طلبت الشرط ده لما قالي نأجل إعلان زواجنا في الصحافة والإعلام، ولكن كل اللي حوالينا يعرفوا، وطلبت إن العصمة تكون في إيدي علشان هو لو موفاش بوعده في ميعاد إعلان الزواج أعرف أنا أتمم ورق الطلاق، وأنا مقدرة ده ليه جداً لأنه طلب سخيف من أي ست وبيضايق الراجل، ولكن اللي توقعته حصل”.

وأضافت: “عائلته كانوا عايزين يخلصوا مني من كتر ما هو مجنون بيا، ودفعوا فلوس لحد علشان يرمي عليّ مية نار، والحقيقة هو كان راجل كويس أوي”.

وعلّقت إلهام شاهين على الجدل الذي أُثير بسبب تصريحاتها عن الصلاة، قائلةً: “إحنا في مصر مش بنصلّي أول ما الأذان يأذن، لأن في وقت كافي بين الصلوات ممكن نصلّي فيه لما يخلص الشغل، ولكن مش يضيع وقت الصلاة إنما مش بالضرورة أول ما الأذان يأذن يصلّي، خاصة أن ربنا إدانا رخصة نصلّي في أي وقت، ورأيي غير مُلزم لحد”.