بسبب مشاهده الجريئة.. إعلامية شهيرة تهاجم يوسف الشريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة” المذاع عبر قناة “النهار”، شنّت المخرجة إيناس الدغيدي هجوماً لاذعاً ضد الفنان يوسف الشريف كاشفةً عن موقفها ورأيها في أعماله، مشيرةً الى أنها لا تحب نوعية أعماله ولا الأفكار التي يقدّمها.

وقالت إيناس: “أنا مش بحب السكة بتاعة يوسف الشريف ولا بحب نوعية المسلسلات اللي بيعملها، سواء أفكاره وطريقته وتركيبته، إزاي أشتغل فنان وميحصلش تلامس، ما يمسكش إيد واحدة لا يبوسها ولا ينام جنب مراته في المسلسل يبقى يقعد في بيتهم بقى”.

كما تحدثت الدغيدي خلال الحلقة، عن رأيها في أعمال السبكي قائلةً: “أنا مش من مدرسة السبكي، من وجهة نظري إن السبكي كان سبب في هبوط الفن المصري، وهو ابتدأ كويس ولكن بدأ يختار إيفيهات من القهاوي ودخلنا حتة تانية غير الفن ومبسوطة إنه خارج مصر دلوقتي”.

يُذكر أن آخر أعمال إيناس الدغيدي الفنية، فيلم “مجنون أميرة” الذي عُرض عام 2009، وهو بطولة: نورا رحال وحازم سمير ومصطفى هريدي، ومن تأليف أشرف شتيوي، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.