مشاجرة توقف تصوير مسلسل ياسمين صبري!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّر صنّاع مسلسل “الأميرة” للفنانة ياسمين صبري، والذي يُعرض في موسم رمضان 2025، إلغاء التصوير في أحد الكمباوندات وذلك بعد نشوب مشاجرة عنيفة بين أفراد إنتاج المسلسل وأفراد أمن الكمباوند الذي كان يتم فيه تصوير بعض مشاهد المسلسل.

واستمرت المشاجرة بين أفراد أمن الكمباوند ورجال إنتاج مسلسل ياسمين صبري لفترة طويلة، وتطلب الأمر إلغاء تصوير مشاهد العمل.

وتلعب ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى الى تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل، وهو مكوّن من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كلٌ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، وهاجر عفيفي.

يُذكر أن ياسمين صبري قدمت في موسم رمضان الماضي مسلسل “رحيل”، وهو مكوّن من 15 حلقة، وشارك في بطولته: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس…، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبد السلام.