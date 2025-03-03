شيرين عبد الوهاب تستعيد رشاقتها: “الدنيا فيها أكتر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها بمجموعة صور حصرية من كواليس تصوير إعلانها الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، والذي يُعرض خلال شهر رمضان 2025.

واختارت شيرين فستاناً أنيقاً ذا تصميم بسيط باللون الأحمر، وجاء ضيقاً من الأعلى مع حزام على الخصر لينسدل ويتسع بكشاكش لطيفة، وكان لافتاً تغيّر شكلها بالكامل بعد خسارتها للكثير من الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال فترة أزمتها الشخصية مع طليقها حسام حبيب.

وظهرت شيرين خلال الإعلان بملامح مختلفة بوجه نحيف مع تسريحة شعرها القصيرة المفضلة لديها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وعبّروا عن سعادتهم بعودتها وبدعم ابنتها الصغرى لها التي شاركت معها في كليب الإعلان، وأشادوا بالأغنية الجديدة، مشيرين الى أنها عودة قوية لها، ومتمنين لها المزيد من القوة للتخلص من مشاكلها والعودة الى الساحة الفنية بأعمال مبهرة.

وأرفقت شيرين الصور العفوية من كواليس التصوير بعبارة: “الدنيا فيها أكتر”.

أما الإعلان فهو عن “لمّة” العائلة في مشاهد مؤثرة تظهر فيها شيرين وهي تحتضن ابنتها، كما يضم مجموعة من أبرز نجوم الفن، منهم: ماجد الكدواني وابنه يوسف وابنته ساندرا، أحمد غزي، ياسمينا العبد، جنا الأشقر وعبدالرحمن محمد.