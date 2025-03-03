شكرا لقرائتكم خبر عن الرابر الأمريكي ليل ريس يعلن إسلامه في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مغنى الراب الأمريكي ليل ريس إسلامه، من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام، حيث نشر ستورى الذى كتب فيها: "لقد فعلت شيئًا كنت أرغب في فعله لسنوات عديدة".

وتابع ريس: "أخيرًا قلت شهادتى خلال شهر رمضان.. الحمد لله".



ستورى ليل ريس

وذلك بعدما نشر مغنى الراب الأمريكى كوداك بلاك صورًا له فى يناير الماضى من خلال حسابه على موقع التغريدات X، من داخل أحد المساجد وهو يصلى، وذلك بعدما تم تداول هذه الصور من قبل المتابعين من حول العالم، ولم يكشف عن مكان التقاط هذه الصورة، أو إذا كان أعلن إسلامه أم لا؟.

جاء ذلك بعدما طرح مغنى الراب الأمريكى كوداك بلاك أغنيته Non Believer من حوالى 9 أشهر، والذى ذكر فيها الأعياد اليهودية والدين الإسلامي وغير ذلك الكثير، حيث تداول موقع " hotnewhiphop "، شرح لـ ما يعنيه طرح بلاك لـ هذا الأغنية مشيرا إلى الرسالة هي أن بلاك يحاول أن يعيش حياة أفضل من خلال اللجوء إلى الدين لمساعدته.