شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 3.. بدء صراع أحمد العوضي مع محمود البزاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل، اليوم الإثنين ضمن مسلسلات رمضان 2025 خاصة بعدما انتهت الحلقة الثانية من العمل على وصول فهد (أحمد العوضى) إلى مكان توفيق التمساح (محمود البزاوى) وذلك بعدما خرج من السجن وقرر العمل فى تجارة الرخام بمنطقة شق التعبان، وبينما يسشير فهد مع صديقه ريكو (عصام السقا) يجد توفيق التمساح يُوزّع طعام على الفقراء.

وبمجرد رؤية فهد، لتوفيق التمساح وإخبار ريكو له بأن هذا الشخص الذى كان دائمًا ما يسأله عنه طوال فترة السجن، فيستعيد فهد مشاهد توفيق مع عمه غلاب واتفاقهما على قتل والده حماد، وذلك منذ 28 سنة، وينفعل ويسمك آلة حادة فى يده وهو فى اتجاهه ناحية توفيق التمساح، فهل يتصرف فهد مع توفيق بالقوة أم سيتراجع عن التصرف بعنف إلا أن ما سيحدث هو بدء الصراع بين فهد والتمساح.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يعرض على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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