شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 3.. ليل تدخل على يوسف وهو يتحدث مع زوجته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز بدخول ليل على زوجها يوسف (خالد سليم) وهو يتحدث مع زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا) في التليفون وهو منفعلاً بسبب معرفته بإقامتها حفلاً بحضور بعض الأشخاص الذين يكرههم يوسف، فهل سمعت ليل حديث يوسف مع رقية أم لم تسمع المكالمة وذلك ستكشفه أحداث الحلقة الثالثة

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب، بدء رقية العسكرى الحرب على زوجها يوسف وزوجته ليل، حيث بعدما دار حوار بين رقية ويوسف، وطلبت منه إعلان زواجهما السري وأنها باعتبارها سيدة أعمال فهي أحق من الظهور معه في المجتمع بدلا من زوجتها الأخرى ليل، وبدأت في استفزاز يوسف بعمل حفل عشاء في المنزل ودعت عليه أشخاص لا يحبهم يوسف ومعروفين بأنهم معحبين برقية.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 2

وخلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب، قررت ليل إقامة حفل عشاء للعائلة احتفالاً بعيد زواجها من يوسف، وتقوم بتجهيز الطعام برفقة والدتها حنان سليمان، وشقيقتها فرح (بسنت شوقى) التي تبدو مهتمة جدا بفارس (كريم فهمى) شقيق زوج أختها، وتتحدث عنه كثيراً، لاسيما وأنها تعرفت عليه عن قرب أثناء تواجدها في المانيا

تجتمع العائلة بالكامل على العشاء ونكشف خبر حمل ليل أمام جميع أفراد العائلة رغم رغبة يوسف ووالدته اجلال في إخفاء الخبر، ويجتمع ليل ويوسف مع إجلال (أنوشكا) ونهى لتصفية الأمور بينهما إلا أن إجلال تصر على موقفها من نهى (ندى موسى)، وأنها ترى أن يكون هناك اهتمام بها بشكل أكبر وترفض فتح صفحة جديدة، ويقترح فارس السفر إلى الجونة لتغيير جو بصحبة زوجته نهى ويوسف وزوجته ليل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.