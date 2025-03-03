تأثر حمادة هلال على الهواء.. فما السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 02:52 مساءً - تأثر الفنان حمادة هلال عند الحديث عن والدته الراحلة، وروى تفاصيل مؤثرة عن آخر لحظات في حياتها قبل دخولها في غيبوبة ووفاتها.

تأثر حمادة هلال أثناء الحديث عن والدته

حلّ الفنان حمادة هلال ضيف الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار"، المذاع على قناة "النهار"، وخلال الحلقة تطرق للحديث عن والدته، وعن آخر اللحظات في حياتها، حيث قال: "أنا أمي دي قصة كبيرة، إحنا لم نترك بعض غير وهي ماشية داخلة المكان اللي إن شاء الله هروحلها فيه".

وأكمل: "هي تعبت معايا جداً، وبتعلم منها، وهي كانت صبورة جداً، وكانت واقفة سند لأبي دائماً، وكانت مدبرة جداً ومسيطرة على أمور البيت، وأصيبت بسرطان ولم نخبرها بالأمر، وعندما بدأنا رحلة العلاج الكيميائي كانت رحلة صعبة جداً، فكنت أذهب للدكتور وكنت أطلب منه عدم إخبارها، وإيهامها بأنها مجرد هشاشة عظام".

وتابع حمادة هلال: "وهي كانت طيبة ولكنها ذكية، وفهمت الأمر، وبدأت تتحسن، ولكنها انتكست مرة أخرى، وكان قلبها حاسس بالأمر، وفي يوم تشاجرت مع ممرضة لأنها قالت لها على العلاج الكيميائي، فقالت لي: إنت بتضحك عليا أنا عارفة إني مريضة سرطان".

واستطرد: "كانت أمي دائماً تعلمنا كيفية الحفاظ على النعم، ولا أنسى يوماً رأتني أدوس على بقايا طعام ملقاة على الأرض من دون أن أنتبه، فضربتني على رجلي، وقالت: "النعمة دي تلمها تلمك، تدوس عليها تدوس عليك، ومن وقتها إذا رأيت شيئاً على الأرض في أي مكان؛ أنحني كأنني أربط حذائي وألتقطه".

View this post on Instagram A post shared by Al Nahar (@alnahareg)

كما تذكر آخر موقف جمعهما قبل دخولها في غيبوبة، قائلاً: "وآخر موقف جمعنا، كنت معاها في المستشفى وأردت التقاط صورة معها، وطلبت منها أن تضحك، وبعدها دخلت في غيبوبة، وكنت دايماً مش متخيل إنها في غيبوبة، كنت فاكرها نايمة، وكنت أقول لها: اصحي، إنتي عاملة نفسك نايمة".

وأضاف أنه كان يشعر باقتراب رحيل والدته، قائلاً: "كنت مقتنع إنها كدا كدا ماشية، حتى إنني اشتريت الكفن قبل وفاتها بأسبوع، وأخبرت إخوتي وزوجتي وقلت لهم أمي الأسبوع دا هتمشي، وتذكرت وصيتها بأنها لا تريد أن تدفن في الشرقية، وإنما تُدفن في القاهرة".

وأكمل: "لجأت إلى مقاول من أجل شراء قبر قبل وفاتها، وقام المقاول بتوضيبه حتى قبل وفاتها بيوم، وأنا كنت أقضي كل يوم معها في المستشفى في الصباح والمساء وهي في الغيبوبة، وفي يوم وفاتها، عدت إلى المنزل ووضعت الكفن أمامي، وكنت أنظر إليه وأقول: هل كل صراعات الدنيا هذه من أجلك في النهاية؟ بعدها ذهبت للنوم، وبعد ساعة أيقظتني زوجتي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون".

يمكنكم متابعة مسلسل المداح 5 الحلقة الأولى.. مي كساب تتنبأ بعودة صابر من الموت

حمادة هلال يكمل رحلة المداح

يستكمل الفنانرحلته مع "صابر المداح"، من خلال مسلسله "المداح – أسطورة العهد"، والذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي المسلسل من بطولة:، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».