كيف هنّأ عبد المحسن النمر بشهر رمضان؟ وماذا قال متابعوه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 02:52 مساءً - بطريقته الخاصة، هنأ الفنان عبد المحسن النمر متابعيه وجميع من عمل معهم عبر mbc وشاهد، وأيضاً sbc و تلفزيون الشارقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعلّق وكتب: "كل الأمنيات بالخير والسلام لكل القلوب الطيبة في شهر الخير والنقاء".

تفاعل المتابعين مع تهنئة عبد المحسن النمر

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تفاعل مع الفنان عبد المحسن النمر متابعوه والجهات التي هنأها، وعّلق موقع شاهد على إنستغرام وكتب: "رمضانك نور وسعادة، كل عام وأنت بخير"، فيما تفاعل المتابعون، وكتبت أحدهم: "حبيب القلب والروح ما تبلى هالطلة"، فيما كتب تعليق آخر من المتابعين: "هلا وغلا، أتمنى لك يوماً جميلاً وسعيداً، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا من صوامه و قوامه يارب"، وكتب آخر: "لك أضعاف ما تمنيت، وربي يتقبل منا ومنك صالح الأعمال "، وكتب آخر: "كل عام وأنت بألف خير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل، وأن يمنحنا وإياكم القوة والصحة لصيامه وقيامه"، وكتب تعليق آخر: "منور العزيز الغالي بو بدر، وتقبل منك صالح الأعمال يارب"، وفي تعليق آخر كتب أحدهم: "منور"، وكتبت تعليق آخر: "يا هلا بالجمال والفخامة"، وكتب أحد المتابعين: "مبارك عليك الشهر الفضيل تعوده بالسنة وسنين دايمة بسلامتك وأهل بيتك يارب بالخير يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأخلص الطاعات، وكتب أحدهم: "أبدعت في عابر سبيل".

وكتب آخر: "ما شاء الله تبارك الله"، وتفاعل أحد المتابعين وكتب: "الْلَّھُم أَهِلّهُ عَليْنَا بِالْأمْن وَالإِيْمَان وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الصيام والْصَّلاةِ والقيام وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ وأهلّه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات، مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان، الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ "، وكتب آخر: "مُبارٓكٌ علٓيْكم شّٓهرُ رٓمٓضٓان، وكل عام وأنتم بخير"،

وفي تعليق آخر من المتابعين، كتب: "منور أخوي ومبارك عليك الشهر، ربي يحفظك ويسعدك"، وتفاعل أحد المتابعين وكتب: "مساء الورد الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يارب".

مسلسل " عابر سبيل"

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مسلسل "عابر سبيل" هو مسلسل درامي اجتماعي، يسلط قصة العمل على قضايا ذوي الهمم، من خلال قصة شاب يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب، التي تتولى الوصاية عليه، جشعاً من أقرب الناس إليها، محاولين الاستيلاء على منزلها، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.

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