خاص لـ الخليج 365 عبدالله المالكي.. الزافر من أصعب التجارب التي خضتها وأستعد لفيلم سينمائي طويل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 02:52 مساءً - يواصل الفنان عبدالله المالكي تصوير مشاهده من مسلسل "الزافر"، الذي يُعرض حالياً بالموسم الرمضاني 2025، وقال المالكي لـ"الخليج 365": حالياً أصور ما تبقى لي من مشاهد لمسلسل الزافر في الباحة، وأنا من أبطال هذا المسلسل، ويُعد العمل من أقوى المسلسلات التي تُعرض حالياً في شهر رمضان، حيث يجمع بين الفانتازيا والتاريخ، وتدور أحداثه في قرية جبلية في جنوب المملكة العربية السعودية خلال حقبة تاريخية قديمة، ويسلط الضوء على عادات وتقاليد الأسر في تلك المنطقة، حيث يستعرض كيف يمكن للصراعات والشك والغيرة أن تؤدي إلى الفوضى والكراهية بين أفراد المجتمع".

معنى اسم الزافر

كشف عبدالله المالكي عن معنى اسم "الزافر" قائلاً: "يرمز اسم المسلسل، وهو "الزافر"، إلى العمود الخشبي الداعم لبناء المنازل الطينية القديمة، مما يعكس الثبات والقوة التي يظهرها أبطال العمل في مواجهة التحديات التي يتعرضون لها".

وأضاف المالكي قائلاً: "وهذه الحكايات التي نستعرضها لم تحدث في أي زمان ومكان ولا تمثل أي منطقة بعينها، وأي تشابه بين أحداث وشخصيات المسلسل من الواقع تعتبر صدفة؛ لأن حكايات البشر تتشابه".

وعن دوره الذي يجسده، قال المالكي: "أقوم بتجسيد شخصية "عبدُه"، وهي شخصية مميزة وقوية جداً، حيث تمتلك الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجهها في الحياة اليومية، وفي مسلسل "الزافر" تتغير شخصية "عبدُه" في الحلقات الأولى إلى منتصف المسلسل، وتتغير ملامح الشخصية بشكل كبير، حيث تواجه تحديات كثيرة، وتعتبر شخصية "عبدُه "من أصعب الشخصيات التي خضتها وشاركت فيها في المسلسلات التلفزيونية، ويعتبر أول مشاركة رمضانية لي، حيث كانت مشاركاتي الأخرى عبر أعمال مختلفة، منها مسلسل "الجدار الرابع"، وكان مكوناً من 8 حلقات، ومسلسل "مرزوقة" المكون من 20 حلقة، أما مسلسل "الزافر" فهو مختلف، حيث إنه مكون من 30 حلقة".

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عبدالله المالكي في كواليس مسلسل الزافر- الصورة من المصدر

وأضاف: "ومن خلال عملي به، أشعر أنه تجربة من أصعب التجارب عليَّ شخصياً، ومن أصعب الأعمال الدرامية التي شاركت فيها، حيث كان تصوير المسلسل في "الباحة" في جنوب المملكة العربية السعودية، وكان التصوير في قرية "ذي عين" التراثية، وكانت تجربة رائعة رغم صعوبة التصوير، إلا أن المشاهد التي سوف نشاهدها جميلة، حيث جمعت بين مسلسل تاريخي وفانتازيا".

وعن ردة فعل المشاهد للعمل، قال المالكي: "لله الحمد، وجد العمل أصداء جميلة برغم عرض حلقتين منه، وتلقيت حماساً وتفاعلاً من قبل الجمهور مع عرضه عبر منصة X".

فيلم سينمائي قادم

وعن جديده القادم، كشف الفنان عبدالله المالكي أنه بعد انتهاء رمضان سيتم التجهيز والترتيب لفيلم سينمائي طويل، سوف يتم تصويره في محافظة الدائر بني مالك، جنوب المملكة العربية السعودية، وتدور أحداث الفيلم عن البن السعودي والبن الخولاني، مع توقع بأن يجد العمل أصداء جميلة، كما أنه سيقوم بالتحضير لأعمال أخرى قادمة.

عبدالله المالكي في كواليس مسلسل الزافر- الصورة من المصدر

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