شاهدوا.. حبيب غلوم يواصل تصوير مشاهد مسلسل "شْغَابْ" الذي يعرض برمضان والجمهور يتفاعل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 02:52 مساءً - نشر الفنان حبيب غلوم فيديو من موقع تصوير المسلسل التراثي "شْغَابْ"، الذي يعرض بالموسم الرمضاني الحالي 2025، والذي لا يزال يستكمل تصوير مشاهده المتبقية، وعلّق وكتب: "ما زلنا نواصل تصوير الملحمة التراثية مسلسل شْغاب على قناة الإمارات التاسعة مساء والإعادة الثانية والنصف ليلاً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساء والإعادة الواحدة والنصف ليلاً بتوقيت السعودية، وعلى قناة "بينونة" الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والحادية عشرة ليلاً بتوقيت السعودية، وعلى منصة adtv مسلسل شغاب".

ونشر حبيب غلوم فيديو آخر من العمل، وعلّق وكتب: "الحق في مواجهة الباطل، حكايتنا في الملحمة التراثية مسلسل شْغاب". وكتب مواعيد عرض العمل والقنوات التي تعرض المسلسل.

مسلسل "شْغَابْ"

View this post on Instagram A post shared by Habib Ghuloom AlAttar (@habibgalattar)

أعمال أخرى تُعرض لحبيب غلوم برمضان

" هو مسلسل تراثي، يتم عرضه بشهر رمضان، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى رشيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إسماعيل عبدالله، ومن بطولة نخبة من النجوم، من أبرزهم الفنان أحمد الجسمي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، أحمد الأنصاري، مروان عبدالله، إبراهيم سالم، أمل محمد، عبدالله الجنيبي، ريم حمدان، سارة السعدي، شيخة البدر، إبراهيم أستادي، حميد فارس، آلاء شاكر، خالد البناي، حسين سعيد، هيا القايدي، عبدالله صالح، سعيد الهرش، ماجد الجسمي، ريم الفيصل، هيرا محمود، حمدان الهنداسي، خالد النعيمي، مواري عبدالله، إبراهيم القحومي، بالإضافة إلى آخرين.

سيُعرض للفنان حبيب غلوم أيضاً مسلسل "حكاية لونا" برمضان، وتم تصويره العام الماضي، ولكن لم يُعرض بالموسم الرمضاني 2024، وتقرر أن يُعرض برمضان 2025، والمسلسل هو أردني خليجي، يضم نخبة من النجوم، وهو من إخراج ليث حجاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان أبو شارب، ومن بطولة منذر رياحنة، لونا بشارة، حبيب غلوم، هيفاء حسين، سمير الناصر، مريم الغامدي، هيلدا ياسين، تركي الكريديس، طارق النفيسي، عمران العمران، ليلى السلمان، رانيا فهد، جود السفياني، عهود السامر، سلطان المقبالي، شيرين باوزير، عبير عيسى، بالإضافة إلى آخرين.

والعمل تدور أحداثه حول "لونا" و"عدنان"، حيث يجمعهما ألم مرض السرطان، إذ يتقابلان في مجموعة الدعم الخاص بمرضى السرطان، فيتقاسمان الأوجاع معاً، ويساند كل منهما الآخر بمرضه وتعبه، وتتوالى الأحداث.

View this post on Instagram A post shared by Habib Ghuloom AlAttar (@habibgalattar)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».