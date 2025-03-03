إياد نصار يكشف عن ندمه بعدم مشاركة الزعيم في هذا العمل.. ويوجه سؤالاً لمحمد رمضان !

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 02:52 مساءً - كشف النجم إياد نصار عن ندمه بسب عدم المشاركة في مسلسل الزعيم عادل إمام "فرقة ناجي عطاالله" كما حرص على توجيه سؤال للنجم محمد رمضان.

إياد نصار يندم على عدم مشاركته للزعيم

حل الفنانضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري" المذاع على قناة "CBC"، وخلال الحلقة كشف عن مجموعة من القرارات التي ندم عليها؛ أبرزها رفضه لمشاركة الزعيم عادل إمام في مسلسله "فرقة ناجي عطا الله"، حيث قال: "كان قرار صعب إني أرفض المشاركة في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع النجم عادل إمام، ورفضت لأني كنت هتجوز".

وأكمل نصار: "كان صعب لأن كان في شهر العسل وفي نفس الوقت كان عندي ورشة تمثيل، اعتذرت عن عدم المشاركة وكان على عيني، ندمت بس كنت هتجوز وشرحت للزعيم الوضع وقالي خلاص فاهم الموضوع".

إياد نصار يوجه سؤالًا لمحمد رمضان

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إياد نصار حاضر في دراما رمضان 2025 بـ"ظلم المصطبة"

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وخلال الحلقة عُرضت عليه صورة للفنان، وحرص إياد نصار على توجيه سؤال له حيث قال: "إيه أخبار تجربتك مع دياب من خلال فيلم أسد أسود؟"، وأكمل قائلًا: "أنا متحمس للتجربة دي وحاسس أنها هتكون مميزة".يشارك الفنانضمن مسلسلات رمضان 2025 من خلال "ظلم المصطبة"، الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2025؛ مشيراً إلى أن هذا العمل مختلف تماماً عن كلّ ما قدّمه من قبلُ، مؤكداً أن أغلب الأحداث تدور في دمنهور؛ مما استدعى تدريباً على اللهجة المحلية الخاصة بالمنطقة؛ نظراً لأن سكانها يتحدثون بطريقة مميزة ولهم لهجتهم الخاصة.

و تدور أحداث المسلسل داخل مدينة دمنهور؛ حيث حسن الذي تتشابك حياته مع حياة صديقه حمادة، وينافسه على حب ربيعة، ومع سفر حسن إلى الخارج يجد حمادة الفرصة سانحة للفوز بربيعة، ويستطيع بنفوذ شقيقه الشيخ علاء، تحقيق مصالحه الشخصية. مسلسل ظلم المصطبة، بطولة: إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف. وهو ينتمي إلى دراما الـ15 حلقة. والعمل من إخراج محمد علي.

يمكنكم متابعة ريهام عبد الغفور تشعل صراعاً بين إياد نصار وفتحي عبد الوهاب في رمضان 2025

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