أميرة الشريف تسأل جمهورها عن انطباعهم لحلقتين من شارع الأعشى والجمهور يتفاعل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 02:52 مساءً - شاركت الفنانة أميرة الشريف بالموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "شارع الأعشى"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ الكاتبة بدرية البشر وﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، ونشرت بحسابها على الإنستغرام عدداً من الصور لها بالعمل، والذي تجسد فيه شخصية "الجازي"، وعلقت على الصورة الأولى وكتبت: وش رأيكم بفزعة الجازي لـعواطف في مسلسل شارع الأعشى".

تفاعل متابعي أميرة الشريف مع سؤالها

تفاعلت الفنانة آلاء سالم معها والتي تجسد شخصية "عواطف" وكتبت "يا زينتس يا الجازي أنقذتيني". كما تفاعل متابعوها وعلقت إحداهن وكتبت: "والله محد مستانس أكثر مني اسمي"، فيما علقت أخرى وكتبت: "الصراحة عجزت أركز بالحلقة من جمالك ماشاء الله تهبلين"، فيما كتب تعليق آخر: "في الآخر تاخذي حبيبها" ، وعلق أحد المتابعين وكتب: "يقولون سعد بيخطبك ارفضي تكفين تراه يحب عواطف".

وفي صورة أخرى نشرتها أميرة الشريف، وعلقت وكتبت: "رأيكم عن أول حلقتين لمسلسل شارع الأعشى".

وقد تفاعلت معها الفنانة إلهام علي وكتبت: "بناتي"، فيما تفاعل متابعوها، وكتبت إحداهن: "بتجننو"، وعلقت أخرى وكتبت: "بداية جيدة"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "فخوره فيك أميرتي"، وفي تعليقٍ آخر كتبت إحداهن: "تشبهين الممثلة روان الطويرقي نسخه فكرتك هي"، وعلق آخر وكتب: "أفضل مسلسل".

للمزيد من الأخبار: آلاء سالم تنشر صوراً من كواليس شارع الأعشى وتسأل جمهورها عن العمل والجمهور يتفاعل

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مسلسل "شارع الأعشى"

"شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، بالإضافة لآخرين.

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