مسلسل فهد البطل.. مقتل أحمد العوضي الأب يُشعل السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 02:52 مساءً - تفاعل الجمهور بشكلٍ كبير مع أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فهد البطل"، التي جاءت على طريقة الفلاش باك وتحديداً قبل 28 سنة من الوقت الحالي؛ حيث شهدت الحلقة مقتل حمَّاد (أحمد العوضي) على يد شقيقه غلاَّب (أحمد عبد العزيز) بسبب الطمع والغيرة، خاصةً بعد إسناد والدهما (محمد أبو داود) العمودية إلى حمَّاد رغم أن غلاب الأكبر سناً، ولكن الوالد اختار حمَّاد بسبب عدالته ورزانته وعدم تهوره مثل شقيقه.

محمود البزاوي يتفق مع غلاب على قتل حماد

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خلال أحداث الحلقة الثانية من، اتفق توفيق التمساح (محمود البزاوي) مع غلاَّب على قتل حمَّاد، بعدما اكتشف تعاونهما في زراعة وتجارة الممنوعات، وأصبح حمَّاد مثل الشوكة في ظهر خططهم للتجارة في الممنوعات، وبالفعل نفذ توقيت مخططه وأرسل رجاله إلى منزل حمَّاد وغلاَّب وتم تبادل إطلاق النيران، ليقف غلاب أمام أخيه حماد ويقتله ضرباً بالرصاص، ليس ذلك فقط بل أكمل بطعنه بسلاح أبيض.

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قتل غلاَّب لشقيقه حمَّاد جاء بعد تاريخ من الغيرة والحقد تجاهه، حيث إن والدهما دائماً كان يفضل حمَّاد بسبب طيبته وشهامته وأسند له العمودية، إضافةً إلى أن غلاَّب كان يحب وفاء (صفاء الطوخي) إلا أنها اختارت الزواج من حمَّاد أيضاً، ليس ذلك فقط وإنما يعاني غلاَّب من عدم الإنجاب وفي نفس الوقت حمَّاد لديه 3 أبناء، ولذلك مشاعر الحقد كانت مدفونة داخل غلاَّب.

هروب طفلا حمَّاد.. وصفوة تقتل محمد أبو داود

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يستطيع طفلا حمَّاد الهرب من رجال غلاَّب ولكنهما لم يستطيعا اصطحاب شقيقهما الرضيع معهما وتركاه وأخذه عمه غلاَّب، الذي يطلب من والده الزواج من وفاء أرملة شقيقه حمَّاد ولكن والده يرفض الزيجة، وتشعر زوجته التي تجسد دورها الفنانة صفوة بأن حماها يشك في غلاَّب بأنه الذي قتل حمَّاد، وتقرر قتله خنقاً، فيما يصل الطفلان إلى القاهرة ويقرران تغيير اسميهما إلى فهد وراوية حتى لا يعثر عليهما أحد.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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