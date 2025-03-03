هيلدا ياسين تُشارك متابعيها صوراً من كواليس أفكار أمي بشخصية فضة.. وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 02:52 مساءً - شاركت الفنانة هيلدا ياسين متابعيها عدداً من الصور لها، وصوراً أخرى برفقة الفنانة حياة الفهد، وأخرى مع الفنان إبراهيم الحساوي والفنانة شيماء علي، كانت من كواليس مسلسل "أفكار أمي" التي تجسد به شخصية "فضة" وعلقت وكتبت: دايماً نسمع الجملة الشهيرة "فضة قلبها أبيض"، تهقون هالمرة بيكون فضة قلبها أبيض؟، أفكار أمي "فضة".

تفاعل متابعي هيلدا ياسين مع منشورها

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تفاعل مع هيلدا ياسين، الفنان الكويتي محمد المنصور وعلق وكتب: "دور مميز ومتألقة كعادتك"، فيما تفاعل متابعوها وكتبت إحداهن: "هيلدا جالسة تنضج فنيا وتتطور وهذا الشي واضح في كل عمل.. مرة ذكية طموحة مجتهدة.. أتوقع راح تصيرين اسم له وزن قريب جداً.. بالتوفيق حبيبتي"، فيما كتبت أخرى: "يجنن المسلسل الصراحة عامل لي جو برمضان وهواشكم مع أمكم شيء ثاني"، وفي تعليق آخر كتبت إحداهن: "سلطانتي تاج راسي ملكتي جعلني فدا رجلك"، وكتبت أخرى: "مره طيبهو اختها مورطتها دايماً بس يجنن المسلسل ومرة يضحك"، وكتبت أخرى: "يا حلو فضه والله"، وكتبت أخرى: "بدعتي هليدا"، كما علقت متابعة وكتبت: "تستاهلين والله كل خير".

كما نشرت في استوري الإنستغرام لقطات لها من أعمالها الرمضانية الثلاثة التي شاركت بها وهي: "أفكار أمي" و"شباب البومب13" و"يوميات رجل عانس".

أعمال بالموسم الرمضاني لهيلدا ياسين

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تشارك الفنانة هليدا ياسين في الموسم الرمضاني 2025 بثلاثة أعمال؛ الأول هومع الفنانة حياة الفهد، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي بالإضافة إلى آخرين.

أما المسلسل الثاني فهو مسلسل "شباب البومب " بموسمه الـ 13 حيث يعود "عامر" الذي يجسد شخصيته الفنان فيصل العيسى؛ ليشارك أصدقاءه جلستهم اليومية، ويجتمعون لإنجاز أهداف عديدة، وطموحات سعوا كثيراً لتحقيقها، ووضع حلول لمشاكلهم، والعمل من بطولة فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبد العزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفة الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبدالرحمن، علي المدفع وعدد كبير من الفنانين.

ومسلسل "يوميات رجل عانس" الذي تدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج، مما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة والمجتمع التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، فيصل الدوخي.

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