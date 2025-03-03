نادين نسيب نجيم تتحدث عن مسلسل "تحت سابع أرض"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن مسلسل "تحت سابع أرض" يحمل الكثير من الإتقان والإبداع والتميز، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت نجيم قالئة :"حدثني عن الإخراج والإتقان والتميز ، أحدثك عن سامر برقاوي في تحت سابع أرض، قصة اخراج تمثيل وإنتاج مرتب وضخم كل نجم وكل ممثل تتفاعل معن تحزن تغضب تبكي تضحك تضرب تتوجع معن ! بالتوفيق بداية رائعة مبروك".

متابعو نجيم إنهالوا بالتعليقات معبرين عن إشتياقهم لتواجدها ضمن السابق الرمضاني وجاء فيها :"حدثني عن الرقي والجمال والذوق ، أحدثك عن نادين نسيب نجيم، اشتقنا لتفاعلك مع الفانز ندون ، ناطرينك برمضان الجاي"،"ناطرينك بمسلسل يليق فيكِ من كل النواحي يا نجمتنا الأولى"، وغيرها.

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