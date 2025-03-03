إليكم تطورات الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الشاعر المصري خالد تاج الدين عن تطورات لحالة الصحية للملحن والفنان المصري عمرو مصطفى بعد العملية الجراحية التي خضع لها لإزالة الورم.



وكتب خالد تاج الدين عبر حسابها الخاص، بتعليق على صورة نشرها برفقة عمرو مصطفى، وقال: "الحمدلله لسة مخلصين زيارة أخويا وحبيبي عمرو مصطفى، وهو بيطمنكوا إنه هيبدأ رحلة العلاج وإن شاء الله هيقوم منها على خير، أنا والفنانين إسلام زكي وتامر حسين ونادر عبد الله وتامر عاشور ومصطفى نصر وهاني رمزي".

وكان عمرو قد طمأن متابعيه على حالته الصحية، وذلك في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" وجه عمروة رسالة تهنئة لمحبيه قائلا: "كل سنة والمشاهدون كلهم طيبون، أنا الحمد لله زي الفل".

كما توجه لهم بالشكر على دعمهم له قائلا: "بشكر الناس كلهم إللي كتبت لي كلاماً جميلاً، فرق معايا كتير، والحمد لله كله زي الفل".