روان بن حسين تثـ ـير موجة من الانتقادات بمقطع فيديو جديد

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة الكويتية روان بن حسين جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو جديد لها.

وظهرت روان بمقطع الفيديو وهي تتحدث بطريقة غريبة المشروبات الكحولية التي ساعدتها بتخطي أزمتها.

وقالت روان في الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، أنها تخطت أزمتها بشكل مؤقت من خلال خليط الترامادول مع الخمر وقالت: "خلال خليط الترامادول مع الخمر الكوب بـ500 درهم، خيال! بس بصير بعدها حسّاسة جداً".

وأثار مقطع لافيديو موجة من الإنتقادات بسبب طريقة كلامها، كما انتقدوا المعلومة التي تتحدث عنها مشيرين بأنها قد تكون مؤذية للبعض.

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