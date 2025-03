حكيم جمعة يمثّل بلده السعودية في حفل الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثل والمخرج السعودي حكيم جمعة حفل الأوسكار بدورته الـ 97 أمس واشار الى ان هذه المشاركة هي حلم أي شخص متخصص في مجال السينما وأن يمثّل بلده ويحضر حفل الأوسكار وتابع انه يتأمل ان يأتي المرة المقبلة كمرشح لا كضيف.



أما عن رأيه في جوائز الأوسكار هذا العام ، قال حكيم جمعة إلى أنه كان قد اختار شخصياً أحد الفيلمين للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم ، وهما The Brutalist و The Substance ، كما اختار الممثل أدوين برودي والممثلة ديمي مور عن فئة أفضل ممثل وممثلة عن دوريهما في الفيلمين المذكورين . أما جائزة أفضل مخرج، اعتبر أن برادي كوربيت Brady Corbet يستحقها عن عمله في إخراج فيلم The Brutalist .

وتحدث عن امكانية ترشيح عمل سعودي للاوسكار وقال : " بالطبع لدينا إمكانيات كبيرة ولا ينقصنا شيء ، والسينما السعودية قادرة على الحضور في كل المسارح العالمية مثل الأوسكار وغيرها . وأتوقع أن يتم ترشيح فيلم سعودي لجائزة الأوسكار في الدورة المقبلة ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي، حيث نقدم قصصاً عالمية بنكهات محلية . وأضاف حكيم جمعة مشيراً إلى الدعم السعودي للسينما العالمية، حيث تم تصوير أفلام عالمية في السعودية مثل فيلم "قندهار" الذي تم تصويره بالكامل في منطقة العلا وفيلم " شيري "Cherry في العلا أيضاً، واليوم هناك فرص كبيرة للسينما العالمية للتصوير في السعودية في استديوهات الحصن بيغ تايم التي افتتحت أخيراً ."

أما عن الفيلم السعودي الذي يرشّحه حكيم جمعة لجائزة الأوسكار فهو فيلم "هوبال" للمخرج عبد العزيز الشلاحي وأعرب حكيم جمعة عن أمنيته بالفوز بجائزة الأوسكار في المستقبل القريب خصوصا انه انتهى من كتابة فيلم سينمائي سيقوم أيضاً بإخراجه عما قريب وذلك بعد ان خاص مجال إخراج المسلسلات من خلال مسلسل "طراد " والإخراج السينمائي من خلال فيلم "كيان " . كما يخوض حالياً السباق الرمضاني في مشاركته كممثل في مسلسل "يوميات رجل عانس "