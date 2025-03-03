توقيف ممثل عربي عن مزاولة المهنة لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، إيقاف الممثل العراقي مسار الحجامي عن العمل الفني بكل أشكاله لفترة 6 أشهر، مع رفض تجديد عضويته لعام 2025 وذلك بعد "ثبوت تهم بالاساءة المتعمدة الى المهنة واستخدام وسائل لا تخلو من النصب والاحتيال على بعض الفنانين"
وقالت النقابة في بيانها الذي اصدرته أن قرارها تم اتخاذخ بعد تكرار الفعل من قبل الممثل رغم استمرار النقابة في توجيه التنبيهات إليه.
يُذكر أن مسار الحجامي يقدّم برنامجاً تلفزيونياً عراقياً بهدف الى التوعية حول قضايا اجتماعية عديدة ومهمة للغاية.
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