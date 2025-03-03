شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار يفوز بها فيلم The Brutalist والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم The Brutalist بـ 3 جوائز من الأوسكار الـ 97 فى الحفل الذى أقيم منذ ساعات، وهم:

أفضل ممثل لـ أدريان برودي

أفضل موسيقى تصويرية

أفضل تصوير سينمائي

وكان قد حصل العمل على ترشيحات في هذه الفئات:

أفضل فيلم

أفضل مخرج

أفضل ممثل في دور رئيسي

أفضل ممثل في دور مساعد

أفضل ممثلة في دور مساعد

أفضل سيناريو أصلي

أفضل موسيقى تصويرية

أفضل تصميم إنتاج

أفضل مونتاج

أفضل تصوير

وذلك بعدما أسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، حيث سيطر فيلم "Anora" على 5 جوائز من أصل 6 ترشيحات، وهي أفضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، وأفضل مونتاج، وأفضل سيناريو أصلي.

وحصل كل من "Wicked" و"Dune: Part Two" على جائزتين.

فيلم إميليا بيريز كان الفيلم الأكثر ترشيحًا لهذا العام بحصوله على 13 ترشيحًا، حصل على جائزتين فقط من تلك الجوائز، لأفضل ممثلة مساعدة وأفضل أغنية أصلية.