شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام عالمية حازت على جوائز الأوسكار الـ 97.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت خمس أفلام عالمية من اقتناص جوائز الأوسكار الـ 97 في الحفل الذى أقيم منذ ساعات، والتي جاءت كـ التالى:

فيلم Anora حقق 5 جوائز

أفضل فيلم

أفضل ممثلة لـ مايكى ماديسون.

أفضل مخرج لـ شون بيكر.

أفضل سيناريو أصلي لـ شون بيكر.

أفضل مونتاج لـ شون بيكر.

فيلم The Brutalist حقق 3 جوائز

أفضل ممثل لـ أدريان برودي

أفضل موسيقى تصويرية

أفضل تصوير سينمائي

فيلم Dune: Part Two حقق جائزتين

أفضل شريط صوت

أفضل مؤثرات بصرية

فيلم Wicked حقق جائزتين

أفضل تصميم الأزياء

أفضل إنتاج

فيلم Emilia Pérez حقق جائزتين

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد لـ زوي سالدانا

أفضل أغنية أصلية

وذلك بعدما أسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، حيث سيطر فيلم "Anora" على 5 جوائز من أصل 6 ترشيحات، وهي أفضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، وأفضل مونتاج، وأفضل سيناريو أصلي.

بينما عاد صناع فيلم "The Brutalist" إلى المنزل بـ 3 جوائز – وحصل كل من "Wicked" و"Dune: Part Two" على جائزتين.

فيلم إميليا بيريز كان الفيلم الأكثر ترشيحًا لهذا العام بحصوله على 13 ترشيحًا، حصل على جائزتين فقط من تلك الجوائز، لأفضل ممثلة مساعدة وأفضل أغنية أصلية.