شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام عالمية حازت على جوائز الأوسكار الـ 97.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكنت خمس أفلام عالمية من اقتناص جوائز الأوسكار الـ 97 في الحفل الذى أقيم منذ ساعات، والتي جاءت كـ التالى:
فيلم Anora حقق 5 جوائز
أفضل فيلم
أفضل ممثلة لـ مايكى ماديسون.
أفضل مخرج لـ شون بيكر.
أفضل سيناريو أصلي لـ شون بيكر.
أفضل مونتاج لـ شون بيكر.
فيلم The Brutalist حقق 3 جوائز
أفضل ممثل لـ أدريان برودي
أفضل موسيقى تصويرية
أفضل تصوير سينمائي
فيلم Dune: Part Two حقق جائزتين
أفضل شريط صوت
أفضل مؤثرات بصرية
فيلم Wicked حقق جائزتين
أفضل تصميم الأزياء
أفضل إنتاج
فيلم Emilia Pérez حقق جائزتين
أفضل أداء لممثلة في دور مساعد لـ زوي سالدانا
أفضل أغنية أصلية
وذلك بعدما أسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، حيث سيطر فيلم "Anora" على 5 جوائز من أصل 6 ترشيحات، وهي أفضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، وأفضل مونتاج، وأفضل سيناريو أصلي.
بينما عاد صناع فيلم "The Brutalist" إلى المنزل بـ 3 جوائز – وحصل كل من "Wicked" و"Dune: Part Two" على جائزتين.
فيلم إميليا بيريز كان الفيلم الأكثر ترشيحًا لهذا العام بحصوله على 13 ترشيحًا، حصل على جائزتين فقط من تلك الجوائز، لأفضل ممثلة مساعدة وأفضل أغنية أصلية.
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